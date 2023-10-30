أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لسيناء (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، وجود وثائق تعود إلى عام 1971، تكشف عن مخطط ترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش.

وكشف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية " صدى البلد" مساء اليوم، تفاصيل الوثائق السرية التي تتضمن خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وقرأ الخطة التي تضمنتها الوثائق.

إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل آلاف الفلسطينيين إلى سيناء

وتابع أحمد موسى: "الوثائق تكشف أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من أهالي غزة إلى سيناء".

وعلق أحمد موسى، على الوثائق قائلا "بيقسموا بلدنا لكن البلد لها أهل ورئيس وجيش يحميها"، مؤكدا: "مصر عصية على الجميع وخط أحمر".

ويُواصل "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، لليوم الـ 24 على التوالي قصفه المُكثف والعنيف على "قطاع غزة"، من الجو والبر والبحر، مُستهدفًا عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على مُحيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مُجددًا، وتُصيب حالة من الهلع والفزع مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في القطاع.

وأعلنت مصادر فلسطينية، فجر الإثنين، انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت مُجددًا في مناطق من شمال قطاع غزة.

وتُمارس "الولايات المتحدة"، ضغوطًا على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة الاتصال في "غزة" بعد قطع خدمة الهاتف والإنترنت أوآخر الأسبوع الماضي، حسبما أفاد لمسؤول أمريكي كبير، اليوم الإثنين.

وأضاف المسؤول: "لقد أوضحنا أنه يجب إعادة تشغيلها"، مُوضحًا أن الإسرائيليين لم يُقدموا سببًا لقطع شبكات الاتصالات في غزة.

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم ببعض يوم السبت، وكاد الاتصال يكون مستحيلًا بذويهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل هجومها الجوي والبري.

وقالت منظمات الإغاثة الدولية إن الانقطاع الذي بدأ مساء الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض.

مُظاهرات حاشدة على جسر بروكلين في "نيويورك" تضامنًا مع الفلسطينيين

احتشدت أعداد ضخمة على جسر بروكلين في "نيويورك" الأمريكية؛ تضامنًا على الفلسطينيين، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مُنددة بالحرب على غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، الأحد.

واضطرت الشرطة الأمريكية لإغلاق جميع الممرات على جسر بروكلين بشكل مؤقت بعد تزايد أعداد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بصورة ضخمة، حيث جرى إغلاق الجسر الذي يربط مانهاتن بالحي في كلا الاتجاهين، وفقًا لتحذير من السلطات المحلية.

وأوردت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن تجمعات المتظاهرين بدأت عند متحف بروكلين الساعة 3 مساءً (بالتوقيت الشرقي)، واستمرت أمام ساحة باركليز سنتر حتى الساعة 4 مساءً.

وذكرت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن المظاهرة سلمية، ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين.

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في نابلس

وقعت اشتباكات عنيفة بين"جيش الاحتلال الإسرائيلي"، ومُسلحين فلسطينيين وسط مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، الأحد.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين عن مصادر قولها إن جرافة عسكرية إسرائيلية جرفت شارع عسكر الرئيسي شرق مدينة نابلس.

الصليب الأحمر يُؤكد: "المستشفيات في غزة مُهددة بالانهيار"

أكدت رئيسة الصليب الأحمر الدولي "ميريانا سبولياريتش"، أن المستشفيات التي لا تزال تعمل في قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب نفاد الإمدادات الطبية، حسبما أفادت صُحف دولية، الأحد.

واعتبرت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية في غزة فشل كارثي.

الصليب الأحمر يُناشد العالم بعدم التسامح مع الوضع في غزة

ناشدت رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، العالم بعدم التسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، الأحد.

وأكدت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية كافية في غزة يعد "فشل كارثي"، مُشيرة إلى أن المستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع على وشك الانهيار.

وطلبت الإمارات، أمس السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "توسيع عملياته البرية" في غزة.

وكانت الإمارات أدانت العمليات البرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وأكدت الوزارة أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة والذي يدعو إلى "هدنة إنسانية" ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.