عمرو أديب يهاجم حمدين صباحي بسبب تصريحاته عن المساعدات الإنسانية لغزة (فيديو)

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما على السياسي حمدين صباحي بسبب تصريحاته عن الأزمة الفلسطينية وبعض مطالبه من الققبادة المصرية.

وانتقد عمرو أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الإثنين تصريحات عمرو أديب خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، والتب طالب من خلالها بتأمين المساعدات المصرية التي تدخل لغزة من خلال الجيش المصري، ومنع الدول الداعمة للعدوان من قناة السويس، وطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري وما إلى ذلك.

وقال عمرو أديب إن اقتراحات حمدين صباحي الذي يتحدث عنها ليست هي التي يتم عملها في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المواطن المصري البسيط ينساق بعض الوقت إلى مثل هذه الطلبات، "اللي بتقوله ده تصورات سينمائية بس لا غير، هي قناة السويس ده ماكدونلز".

وتابع عمرو أديب: "بالهداوة على البلد يا جماعة، قناة السويس دي من أهم المداخل الدولارية للدولة المصرية، وفاتحة بيت ناس كتير، وكل الدول الغربية بتدعم العدوان، فاحنا بنتكلم عن منع كل الدول العربية، إحنا المتضررين، تلك التصورات سينمائية".

الطلبات التي يضعها حمدين صباحي ستؤثر على مصر

وأشار إلى أن الطلبات التي يضعها حمدين صباحي ستؤثر على مصر، "أنا عارف أن الوضع صعب، إن ما باليد حيلة نقدمها لفلسطين ولكن لازم وقت لما نحط اقتراحات متكنش كده".

وأعرب جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف في مصر، عن حزنه الشديد تجاه ما يحدث في غزة، قائلا إن الطريقة الأسرع لإنهاء ذلك هي وقف الأعمال العدائية، موجها الشكر للصليب الأحمر على الجهد الذي قاموا به، والشكر لدعم الحكومة المصرية، والحوار البناء فيما يتعلق بالدعم للجهود الإنسانية.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن آخر الأرقام التي وصلت المنظمة إليها بشأن غزة هو 3300 من الأطفال استشهدوا، و1.5 مليون نازح و600 ألف من الأطفال نزحوا أيضا وليس لديهم مكان للعيش فيه بحاجة إلى المساعدات الإنسانية التي تحفظ الأرواح.

وأشار إلى أن لديهم ثقة أنه مع مرور الوقت سنتمكن من إعداد خط إمداد للمساعدات التي تحفظ الأرواح عبر الحدود، وفي الوقت الحالي يوجد شاحنات محملة بهذه الإمدادات تعبر الحدود في غضون ساعات لتقديم الدعم لأكثر من 250 ألف شخص.

مشهد غزة لا يتخيله بشر

فيما قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الأحداث في غزة تشهد كم كبيراً من التصعيد في الأحداث والتفاعلات، ولا سيما التصعيد ضد الفلسطينيين وأعداد الشهداء المتزايدة يوميا والاستمرار في التعنت الصهيوني لحد الآن تجاه الشعب الفلسطيني وسياسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة المستمرة ضدهم، وقطع الوسائط الحيوية عنهم من وقود ومياه وكهرباء واتصالات إنترنت.

وأضافت، أن هناك تصعيداً بشكل متواصل ووساطة دولية تفشل مع الكيان الإسرائيلي طوال الوقت، وسياسة تهجير قسرية موجودة ومحاولات لفرضها واستهداف المستشفيات والصحافة. وأشارت إلى أن المشهد في غزة لا يتخيلها بشر، واستهداف غير طبيعي، والقرار العربي في الأمم المتحدة يعد نقطة جيدة لكن ننتظر تطبيق القرار، ومصر تبذل كل ما لديها من جهد لوقف ما يحدث ضد الفلسطينيين، والجانب الإسرائيلي متعنت مع العالم كله.

ولفتت أن هناك حالة من الحراك الشعبي العالمي، والناس رغم كذب إعلامهم استمعوا إلى الإعلام المصري والعربي والفلسطيني، والمناشدات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أن إيلون ماسك صاحب منصة «إكس» تعاطف مع القضية الفلسطينية.