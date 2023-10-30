الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشأت الديهي: حماس حركة مقاومة ضد دولة الإرهاب الإسرائيلي

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عداءه مع جماعة الإخوان سيستمر إلى يوم الدين، من أجل الدفاع عن هذا الوطن، مشيرا إلى أنه لديه نفس الموقف مع الجماعات المنبثقة من جماعة الإخوان، ولكنه في هذه اللحظة لا يمكن أن يقول إلا إن حماس حركة مقاومة.


وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي دولة قائمة على الإرهاب، ولا يمكن أن نصف المقاومة بالإرهاب، لأنها المقاومة تهدف إلى الدفاع عن الأراضي الفلسطينية.

 

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ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقضي على حركة حماس من أجل القضاء على المقاومة، وهذا الأمر لن ينجح، معقبًا: "لو الاحتلال قام بالقضاء على حماس، فستظهر أكثر من حركة مقاومة ضد الاحتلال، وإذا كان الاحتلال يريد السلام، فعليه أن ينشأ الدولة الفلسطينية على حدود 1967".


انتقام من المصالح الإسرائيلية والأمريكية

ونوهت إلى أن إسرائيل بدأت تفقد تعاطفها الدولي، مشيرا إلى أن سكان أحد المقاطعات في روسيا قاموا باقتحام أحد المطارات عندما علموا بأن هناك طائرة قادمة من تل أبيب تحمل إسرائيليين.


وتابع أن المتظاهرين قاموا بالبحث عن اليهود كما يبحثون عن الفئران، مشيرا إلى أن المتظاهرين كان لديهم رغبة في إشعال النيران في الطائرة الإسرائيلية، معقبا: "هذا الكلام خطير وله الكثير من المعاني".


ولفت إلى أن المزاج العالمي تغير وتبدل، والقادم سيشهد حركات انتقامية من المصالح الإسرائيلية والأمريكية في كافة دول العالم من الذائب المنفردة، معقبا: "بحذر من الظلم الذي يرتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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