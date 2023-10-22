نقيب الفلاحين: يطالب بوضع 2000 جنيه كسعر استرشادي لاردب القمح

طالب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وزارتي الزراعه والتموين بتحديد 2000 جنيه كسعر استرشادي لاردب القمح هذا الموسم لتحفيز المزارعين علي زيادة مساحات زراعة الاقماح

لافتا الى ان سعر اردب القمح المحلي حاليا يتراوح ما بين 1750 جنيه الي 1800 جنيه

واضاف عبدالرحمن أن الحكومه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعي بجديه لزيادة الانتاج المحلي من الاقماح لتقليص الفجوه بين الانتاج والاستهلاك والتي تصل الي 50% في ظل تحديات كبيره تواجه استيراد الاقماح من الخارج

واردف عبدالرحمن ان وزارة الزراعه تستعد لبدء الدورة الزراعيه للقمح هذا الموسم لزيادة مساحات زراعة الاقماح وتنظيم منظومة توزيع الاسمده لتشجيع المزارعين علي زراعة الاقماح كما تحاول لأول مره بزراعة كافة مساحات الاقماح بتقاوي معتمده لزيادة الانتاج

وطالب عبدالرحمن الفلاحين بضرورة الالتزام بمواعيد زراعة الاقماح دون تبكير أو تاخير مع الالتزام بالخريطة الصنفيه للزراعه والتي تعلنها وزارة الزراعه والزراعه بالطرق الحديثه وبالتقاوي المعتمدة حتي يحصل المزارع علي اعلي انتاجيه كما نطالب المزارعين بالالتزام بالدورة الزراعيه قائلا اللي مش ايزرع قمح هذا الموسم ايندم.

واكد ابوصدام ان زراعة الاقماح تكون في شهري نوفمبر وديسمبر

من كل عام

مؤكدا انه يتوقع وصول مساحات زراعة الاقماح الي 4 مليون فدان هذا الموسم راجيا ان تصل إجمالي الاقماح الي 12 مليون طن اذا التزم المزارعين بالمساحات المحدده والتقاوي المعتمده واستخدموا الالات والمعدات الزراعيه المتطوره والتزموا بمواعيد الزراعه والخربطه الصنفيه والطرق الزراعيه المثلب ولم يحدث تغيرات مناخيه أو كوارث طبيعيه تحد من الانتاج