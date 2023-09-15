الزراعة تكشف تفاصيل الإفراج عن الأعلاف (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي، قائلًا: “إن الوزارة تتابع باستمرار وبكل دقة الإفراجات الخاصة بالذرة وفول الصويا نظرا لأهميتهما في تخفيض الأسعار”.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الوزارة حريصة على توافر خامات الأعلاف في السوق، مشيرًا إلى أن وجود لجنة شكلتها وزارة الزراعة تضم جميع الأطراف المعنية لمتابعة وصول الشحنات من الشركات إلى مصانع الأعلاف ثم إلى المربين.

أكد استقرار المعروض من منتجات الدواجن واللحوم، ما يسهم في منع التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أن إجمالي ما جرى الإفراج عنه من الأعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023، وصل إلى 7.6 مليون طن بإجمالي 3.6 مليار دولار.

الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ116 مليون دولار:



أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفًا أنه خلال الفترة من 25-8-2023 حتى 7-9-2023 تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

أضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.

الزراعة: "الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا"

أكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

أوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

