الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار الفول السوداني.. "الكيلو وصل 80 جنيهًا"

فول سوداني
فول سوداني

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، اليوم الأحد، إن أسعار الفول السوداني ارتفعت بشكل كبير، حيث وصل سعر الكيلو إلى 80 جنيهًا، وذلك بسبب عدة عوامل، منها:

  • التصدير: حيث يتم تصدير ما يقرب من 70 ألف طن من الفول السوداني سنويًا.
  • قلة المساحات المزروعة: حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالفول السوداني هذا الموسم 150 ألف فدان فقط.
  • ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأخرى: حيث ارتفعت أسعار جميع المنتجات الغذائية، بما في ذلك الفول السوداني.
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الفوائد الغذائية

وأضاف أبوصدام أن الفول السوداني يُعد من المكسرات الشعبية في مصر، حيث كان يُعرف بـ"مكسرات الغلابة" لانخفاض سعره مقارنةً بأنواع المكسرات الأخرى.

وأشار إلى أن الفول السوداني يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، حيث يساعد على علاج الأنيميا، وخفض الكوليسترول في الدم، وتقوية الأعصاب والقلب، وتأخير علامات الشيخوخة.

وأوضح أن زراعة الفول السوداني تتم في أواخر شهر أبريل وبداية شهر يونيو، ويستمر في الأرض لمدة 150 يومًا تقريبًا.

وأكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الفول السوداني يُعد عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار جميع المنتجات الغذائية الأخرى.

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