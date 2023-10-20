مظاهرات بجامعات مصر لدعم القضية الفلسطينية وتأييد موقف الرئيس السيسى

انتفضت الجامعات المصرية اليوم، تضامنًا مع الشعب الفلسطينى للتنديد بالمجازر التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه قطاع غزة، فى الوقت الذى أعلن فيه قيادات الجامعات والطلاب عبر مسيرات بالآلاف دعمهم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

ونكست جامعة القاهرة أعلامها حدادًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى بعد قصف مستشفى المعمدانى فى غزة، وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حالة الحداد على أرواح الضحايا الأبرياء.

وأعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل حالة الحداد وتنكيس الإعلام، فى الوقت الذى خرج فيه طلاب الجامعة فى مسيرات داخل الحرم الجامعى لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطينى ودعم القيادة السياسية فى مواقفها.

وفى جامعة عين شمس، حرصت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب فى التعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة معلنة تنكيس الأعلام وإعلان حالة الحداد.

وفى جامعة كفر الشيخ، شارك الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى مسيرات داخل الحرم الجامعى معلنين التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى ودعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد.

وشجع رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب على تبنى المبادرات الإنسانية لمساعدة الأشقاء فى غزة سواء من خلال المساعدات أو حملات التبرع بالدم.

وفى جامعة مطروح، خرجت مسيرات لدعم الموقف الفلسطينى بمشاركة ودعم الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة الذى أكد أن نصرة الشعب الفلسطينى واجب على مصرى وعربى.

وشهدت جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوى، تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوى حياة».