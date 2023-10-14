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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الزراعة: إضافة نصف مليون رأس جديدة ضمن مشروع القومي للبتلو (فيديو)

المشروع القومي للبتلو
المشروع القومي للبتلو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من المشروع القومي للبتلو، تحسين دخل المزارع والمربي الصغير، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام وأولوية كبيرة داخل الدولة المصرية ويشهد طفرات متتالية. 

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المشروع القومي للبتلو

وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن المشروع القومي للبتلو كان له أثرًا مباشرًا على توفير اللحوم الحمراء، حيث تم إضافة أكثر من نصف مليون راس جديدة للعملية الإنتاجة..

وأرف: "لكي نحقق النجاحات فإننا نساهم في عملية التمويل، وكل تمويلات الزراعة تدخل في نطاق المبادرات التي تحصل على فائدة منخفضة وهو ما يخدم المربين والمنتجين لتحقيق زيادة في العملية الإنتاجية الخاصة بهم وتعظيم إنتاجهم وتحقيق المزيد من العائد.

قوافل بيطرية للكشف على رؤوس المواشي

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن الوزارة تدفع بقوافل بيطرية للكشف على رؤوس المواشي، بالإضافة إلى عمليات الترقيم والتسجيل ما يجعل المتابعة أسهل لمنحها الحماية اللازمة. 

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