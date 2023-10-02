رسائل الرئيس في "حكاية وطن".. كان في محاولات للوقيعة بين الشرطة والجيش
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل عديدة للمصريين خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن" الذي تم تنظيمه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن أبرز رسائل الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن"
- في 2011 وجهت بالانتباه لتفكك الروابط المصرية.
- السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الداخلية تعتبر وجها لمصر.
- دعا المصريين إلى المزيد من العمل "بعد كل انتقاد أو تشكيك" وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.
- في عناصر فاهمة أن الدولة لو وقعت هتاخدها وهو لا يعلم أن ما يقع لا يجوز أخذه.
- ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولا يوجد أحد يستطيع كسرها.
- أنا مع هيكلة مؤسسات الدولة لأن التطوير جزء من الحياة الإنسانية
- حل أي من مؤسسات الدولة قد يحدث في ثانية لكن لا يعود بسهولة
- اتعمل مخطط للإساءة للجيش وتشويه صورته فى 2011
- الجيش والشرطة أكتر ناس دفعوا التمن
- كانت هناك محاولات إحداث وقيعة بين الشرطة والجيش آنذاك.
- كل مقومات التدمير للدولة كانت متوفرة في 2011 ومفيش مؤسسة كانت على حيلها عدا الجيش