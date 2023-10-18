النقابة الصناعات الغذائية تؤيد حماية الأمن القومي

اعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر واعضاء مجلس الإدارة واللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع، عن دعمها الكامل لكل الخطوات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحفاظ علي امن وسلامة الامن القومي المصري بالتوازي مع الدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في حقوقه التاريخية المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود يونيو 67.

وقال خالد عيش : تابعت رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة بحضور المستشار الالماني أولف شولتس، ونحن نؤكد علي كلام الرئيس بخصوص خروج الملايين لدعم القيادة السياسية في موقفها الرافض وبقوة لتهجير اهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، ولن تكون المرة الاولي التي يستجيب فيها الشعب المصري لنداء القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد سبق وقمنا بمنحة تفويض لمحاربة الارهاب ونحن مستعدين للنزول الان من اجل الحفاظ علي امن مصر القومي مع الحفاظ علي القضية الفلسطينية.



