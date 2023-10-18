إحالة 146 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين والصحة، والطب البيطرى والبيئة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خصوصًا فى الأسواق ومحال بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى أن لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحال من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 146 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحال وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت أحياء ومراكز ومدن المنصورة، ودكرنس، وأجا، ونبروة، وميت سلسيل والسنبلاوين حيث تم المرور على 204 مخابز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور على المحال والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة وتم ضبط 18 جردل مورته و25 جردل سمن بلدي و1800 لتر سولار و200 لتر صابون سائل و490 كيلو لحوم بلدية ومجمدة و2 طن نخالة و5 أسطوانات غاز منزلي و400 لتر جيل غسيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين، إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

وفي السياق ذاته تابع مختار، جهود رئاسة الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع للمواطنين بالمحال التجارية ومنافذ البيع بالمراكز والمدن والأحياء التي اطلقها رئيس الوزراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تفيفا للعبء عن المواطنين بالمحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.