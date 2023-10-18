البرلمان العربي يدعو لاجتماع طارئ للجنة فلسطين غدا لبحث جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

أعلن البرلمان العربي، عن عقد اجتماع طارئ غدا الخميس 19 أكتوبر بالقاهرة للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، لمناقشة الجرائم الإرهابية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في أعقاب استهداف المستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد البرلمان العربي أن هذه الجريمة النكراء تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ولا يجب أن تمر دون محاسبة مرتكبيها، مشددا على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني المناضل المدافع عن حقوقه المشروعة، ومستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي المُخزي تجاه هذه الجرائم والسياسات الهمجية.

ويطالب البرلمان العربي من خلال مخاطبات رسمية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية باتخاذ موقفا حاسما لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويطالب الدول الكبرى بالكف عن استخدام حق "الفيتو" وإعطاء شرعية لإجرام القوة القائمة بالاحتلال التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال تعمُد استهداف المدنيين الأبرياء.