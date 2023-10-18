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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الجبلاوي: ندعم قرارت القيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

أعلن النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمه لموقف القيادة السياسية المصرية وتحركات الرئيس السيسي في ملف القضية الفلسطينية في ظل الاعتداءات الوحشية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين.

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وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومي المصري، قائلا نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فأمن مصر خط أحمر ولن نتهاون به.

ورفض النائب محمد الجبلاوي ما يحدث بالاراضي الفلسطينية تجاه الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن ما يحدث هو إبادة للشعب الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وأضاف الجبلاوي أن ما حدث بمستشفى المعمداني بغزة ما هو إلا مجزرة إنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال لدفع الفلسطينيين للتهجير إلى مصر، موضحا ندعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم ولكن ليس على حساب تصفية القضية، قائلا لن نقبل بالتهجير حتى إذا كلفنا الأمر الخروج إلى الشوارع وافتراش الطرق بالأيام.

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