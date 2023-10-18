عواد باع أرضه.. يحيى الفخراني يوجه رسالة نارية لإسرائيل من مجلس الشيوخ

قال الفنان يحيى الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حماية حدود مصر أمر مهم للغاية.

ولفت خلال كلمة له في جلسة علنية لمجلس الشيوخ للتأكيد على حماية الأمن القومي المصري، أذاعته قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إلى أنه يستهجن الأصوات التي خرجت خلال السنوات الماضية بتسليح الجيش، مطالبًا بزيادة الميزانية المخصصة للتسليح حتى تتفوق على العدو أو الأعداء المحيطين.

ونوه إلى أن التفكير في بيع الأراضي المصرية أمر مرفوض تمامًا حيث يوجد مثل مصري متوارث يسخر ممن يبيع أرضه وهو “عواد باع أرض شوفه طوله وعرضه”، مردفًا: “طول ما في حوالينه أعداء أو طامعين لازمًا يبقى أقوى منهم، واحنا برضه أقوياء والحمدلله إن ده حاصل”.