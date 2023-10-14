الاحتلال الإسرائيلي يطالب بنزوح سكان غزة.. ومخاطر التهجير على الأمن القومي المصري

استعدادًا للهجوم البري..

قال اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بنزوح المدنيين في مدينة غزة وإخلاء منازلهم، السبب فيه هو التعامل المباشر مع حركة حماس والقضاء على أفرادها، مؤكدًا أنه في حالة عدم إخلاء المدنيين للمدينة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من الهجوم البري؛ لأن أصعب أنواع القتال هو القتال وسط التجمعات السكانية.

وأضافت الغباري في تصريحه لـ"الوفد"، أن فكرة نزوح وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو أمر مرفوض أولًا من الشعب الفلسطيني الذي تعلم من تهجيرهم عام 1948، والذين يطالبون بإعادة اللاجئين حتى اليوم، فضلًا عن الرفض القاطع من قبل مصر وشعبها.

مخاطر تهجير الفلسطينيين على أمن مصر القومي

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن نزوح الفلسطينيين إلى سيناء هو أمر يهدد الأمن القومي المصري، ويزيد الأعباء الاقتصادية على مصر، فمصر لا تقبل التفريط في أرضها، وهذا ما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما قال: لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، ولا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي قصف قطاع غزة جويًا، ردًا على العملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركتها حماس ضد العدو الصهيوني يوم السبت الماضي، والتي راح على إثرها آلاف القتلى والمصابين الإسرائيليين.

عدد ضحايا غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلًا و370 امرأة، ووصول عدد المصابين إلى 7696.