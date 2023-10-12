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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أهل مصر.. قصور الثقافة تُكرم محافظ شمال سيناء خلال لقائه وفد الملتقى الـ13 بالعريش

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم، خلال لقائه وفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة بالعريش، نظرًا لدعمه الكامل للثقافة بوجه عام ولمشروع أهل مصر بوجه خاص، والذي يأتي ضمن برنامج الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، وتزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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ملتقى "أهل مصر" بالعريش يواصل فعاليات الورش المتنوعة


وقدّم التكريم نيابة عن الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى.

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التقى صباح اليوم، وفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة بالعريش.

بدأت اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقدّم الحفل  المذيعة نهى رضوان ، المذيعة باذاعة شمال سيناء، بعد أن القت قصيدة وطنى، ثم قالت: السادة الحضور. أجمل التحية وأطيبها ترحيبًا لكل من حضر اليوم فأهلا وسهلاً بكم

أهلاً بالفتيات المشاركات في الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، فى اطار مشروع أهل مصر.

من ناحيتها ألقت الدكتورة حنان موسى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة كلمة نقلت خلالها شكر الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى محافظ شمال سيناء، ووجهت جزيل الشكر الى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وعبر  عن سعدتها بلقاء سيادته،

ثم ألقت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى كلمة عبرت فيها عن مدى شكرها لمحافظ شمال سيناء على الدعم وحسن الاستقبال والأمن والأمان فى العريش.

جاء ذلك فى حضور الأستاذ أشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء.


أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.


وشارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعاليات الفاعليات والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة.

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