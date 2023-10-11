وحيد الطويلة ضيف مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة فى لقاء الخميس

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد عمار مدير المركز وصاحب فكرة لقاء الخميس، الروائي والكاتب الكبير الأستاذ وحيد الطويلة في لقاء الخميس غداً ١٢ فى السادسة مساءً.

ويدير الحوار الاستاذ الدكتور خيري دومة استاذ الأدب العربي كلية الآداب جامعة القاهرة.

الاستاذ الدكتور خيري دومة استاذ الأدب العربي

ويذكر أن لقاء الخميس هو تقليد ثقافي وأدبي وفني ابتدعه مدير المركز الاستاذ الدكتور أحمد عمار منذ أن تولى هذا المنصب، وذلك بهدف خلق همزة وصل دائمة بين المبدع والمتلقي.

واستضاف المركز خلال تلك الفترة نخبة من أشهر الأدباء والشعراء والمفكرين منهم الشاعر الكبير احمد سويلم والأديبة هالة البدري الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الأدب هذا العام، والكاتبة نورا ناجي الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية.

جدير بالاشارة أن الكاتب وحيد الطويلة له العديد من الروايات لعل أبرزها (خلف النهاية بقليل) -(باب الليل) وهي الرواية التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية ٢٠١٥.

ويعقد لقاء الخميس تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأستاذة الدكتورة نجلاء رأفت سالم عميدة كلية الآداب، والأستاذة الدكتورة دينا أبو الفتوح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.