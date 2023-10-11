الدكتورة حنان موسى تتفقد الورش الحرفية لملتقى أهل مصر بقصر ثقافة العريش

تفقدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة الورش الفنية والحرفية للملتقى الثقافى الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة الذى يقام ضمن مشروع أهل مصر بشمال سيناء، برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وإشراف عام للمخرج أحمد السيد، والدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى.



وتتواصل فعاليات الورش الفنية المقامة خلال الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة للمحافظات الحدودية، بقصر ثقافة العريش، ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار" يهمنا الإنسان" والمستمر حتى يوم 13 من الشهر الجاري، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

بدأت الدكتورة حنان موسى تفقد الفعاليات بورشة كتابة القصة القصيرة، قام خلالها د. ناصر مهران بشرح ما حدث خلال أيام الورشة، مقدماً نموذج للكتابة.

كما تفقدت ورشة الجلود التى قامت المدربة هبه فرج بعرض انتاج الفتيات من الجلود وكيفية التفريق بين الطبيعي والصناعي، من حقائب بأشكال وأحجام مختلفة، ومحافظ.

ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات والزيارات الميدانية داخل المحافظة، وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.



شعار ملتقى أهل مصر هذا العام "يهمنا الإنسان" أى التعريف بالثقافة المحلية والتأكيد على التنوع فى الهوية الثقافية لكل المحافظات المشاركة، بجانب دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، وتنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها فى المجتمع، تعزيز التواصل بين المشاركات.

جاء ذلك فى حضور أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



وشارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعالية والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة.