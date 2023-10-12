أهل مصر بالعريش .. فتيات المحافظات الحدودية في زيارة لمنطقة "المثلث الأخضر"

أهل مصر بالعريش .. استقبلت قرية قاطية بالمثلث الأخضر بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، خلال فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة العريش ضمن مشروع "أهل مصر" تحت شعار" يهمنا الإنسان" والمستمر حتى غدا الجمعة ١٣ أكتوبر الحالي.

بدأت الفعاليات بزيارة النصب التذكاري لشهداء القرية المعروف "بنصب شهداء العودة" والتقاط الصور التذكارية بميدان الشهداء، والتعرف على تاريخ قرى المثلث الأخضر.

من جانبه قال حميد منصور عضو مجلس القبائل العربية، إنه خلال فترة محاربة الإرهاب بشمال سيناء الذي بلغ ذروته عام ٢٠٢٠، تم الاستيلاء على قرية قاطية كاملة، مشيرا إلى أن الأسماء التي يحملها النصب التذكاري لشهداء أهل القرية، نتيجة ما تركته داعش من ألغام في الطرق والمنازل.

وأوضح أحمد الصاحي مدير بيت ثقافة قاطية، في حديثه سبب إطلاق اسم المثلث الأخضر على القرية، مشيرا إلى أن هذا الاسم جاء نظرا لاعتمادها على زراعة أشجار الزيتون بشكل كبير.

وأضاف أن وزارة الداخلية تمكنت بالتعاون مع القوات المسلحة من عودة قرية قاطية والقضاء على تنظيم داعش في المنطقة بأكملها، بعد أن شهدت المنطقة سقوط العديد من الشهداء، منهم الشهيد العقيد محمد صلاح الذي أنقذ العديد من منازل القرية.

جاء ذلك بحضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء.

وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويأتي الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.