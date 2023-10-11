قطار ملتقى أهل مصر يصل قرية النجاح في بئر العبد بشمال سيناء

وصل قبل قليل قطار الملتقى الثقافى الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة الذى يقوم ضمن ملتقى أهل مصر إلى قرية النجاح في بئر العبد بشمال سيناء.

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح، التابعة لبئر العبد بشمال سيناء، 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية خلال إحدى فعاليات الملتقى الثقافى الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة الذى يقام برعاية وزارة الثقافة برئاسة د. نيفين الكيلانى وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وإشراف عام للمخرج أحمد السيد، والدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى.

فى بداية كلمتها رحبت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى بالحضور المشاركين من جميع المحافظات، واعربت عن سعادتها بوجودها فى مكان جديد من أرض "سيناء" أو أرض الفيروز التى ارتوت أرضها بدماء الشهداء من أبناء هذا الوطن.

وانطلقت ندوة وورشة عمل تحت عنوان: التفاعل الآمن فى المجتمع وقدمتها الدكتورة هند فؤاد السيد ا.م. علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

فتيات ملتقى أهل مصر

اليوم يعيش فتيات ملتقى أهل مصر تجربة جديدة من مكان جديد من قرية النجاح، بعد تطهير سيناء من الإرهاب الغاشم على يد رجال صادقوا وعاهدوا الله عليه.

إقامة هذه الفعاليات من سيناء رسالة إلى العالم بأن سيناء آمنة ومصر مستقرة، كما تتمثل أهمية هذا الملتقى أيضا إلى أهمية الولاء والانتماء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى بناء الشخصية المصرية.

شعار ملتقى أهل مصر هذا العام "يهمنا الإنسان" أى التعريف بالثقافة المحلية والتأكيد على التنوع فى الهوية الثقافية لكل المحافظات المشاركة، بجانب دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، وتنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها فى المجتمع، تعزيز التواصل بين المشاركات.

جاء ذلك فى حضور أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء.

وشارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعالية والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.