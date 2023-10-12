أهل مصر.. محافظ شمال سيناء يُحاضر وفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة بالعريش عن حرب أكتوبر

ألقى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم، محاضرة لوفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة بالعريش عن حرب العزة والكرامة حرب أكتوبر.

وفى بداية المحاضرة رحب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بوفد الملتقى الـ13 لثقافة الفتاة والمرأة على أرض شمال سيناء.

وتحدث محافظ شمال سيناء عن ما قبل حرب أكتوبر ، منذ النكسة ومراحل الإعداد بعد النكسة وتطرق إلى التجهيز للحرب واختيار التوقيت كاشفاً تفاصيل دقيقة عن حرب أكتوبر وعظمة الجندي المصري.

جاء ذلك فى حضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى والأستاذ أشرف المشرحاني رئيس قصر ثقافة شمال سيناء، ولفيف من الصحفيين والمصورين فضلاً عن فتيات وسيدات الملتقى.

يأتي اللقاء ضمن برنامج الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ضمن خطة التنمية الثقافية بسيناء، وتزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقدّم الحفل المذيعة نهى رضوان ، المذيعة باذاعة شمال سيناء، بعد أن القت قصيدة وطنى، ثم قالت: السادة الحضور. أجمل التحية وأطيبها ترحيبًا لكل من حضر اليوم فأهلا وسهلاً بكم

أهلاً بالفتيات المشاركات في الملتقى الثالث عشر لثقافة الفتاة والمرأة، فى اطار مشروع أهل مصر.

وألقت الدكتورة حنان موسى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث كلمة نقلت خلالها شكر الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى محافظ شمال سيناء، ووجهت جزيل الشكر الى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وعبر عن سعدتها بلقاء سيادته،

ثم ألقت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى كلمة عبرت فيها عن مدى شكرها لمحافظ شمال سيناء على الدعم وحسن الاستقبال والأمن والأمان فى العريش.



أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



وشارك فى فعاليات الملتقى إدارة المتابعة لمكتب رئيس الهيئة برئاسة نجلاء ابوكريشة، المدير العام لإدارة المتابعة، وتابع الفعاليات الفاعليات والأنشطة المقامة، محمد بدر مدير إدارة المواقع الثقافية بقصور الثقافة.