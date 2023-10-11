صائد الدبابات في ضيافة ثقافة الشرقية ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، أقام نادي الأدب بقصر ثقافة الزقازيق ندوة بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث استضاف البطل محمد المصري صائد الدبابات في نصر أكتوبر، والبطل سعد زغلول أحد رجال الاستطلاع والمخابرات.

في البداية تحدث الكاتب د. إبراهيم عطية رئيس نادي الأدب عن أهمية نصر أكتوبر في الذاكرة الوطنية والتأكيد على ضرورة تكريم رموزنا من الابطال الذين شاركوا في صنع هذه الملحمة الكبيرة التي سطروها في صفحات التاريخ المصري الحديث وأهمية وجود هؤلاء الأبطال لكي يكونوا قدوة للشباب ومثل يحتذى به في الوطنية، وتحدث البطل محمد المصري صائد الدبابات الذي أكد على الدور الذي قامت به الأسرة المصرية في تأهيل الجنود، مشيرا إلى تجربته مع أمه التي كانت دائما تقول له وهو ذاهب للجبهة "خليك راجل" وتناول بعض المواقف التي شهدها في الميدان أثناء المعركة، وكيف استطاع تحطيم 27 دبابه بمفرده، وأضاف أنه من المؤكد أن حرب أكتوبر تركت بصمات واضحة على المجتمع المصرى وجاءت من حكمة قائد وهو الزعيم أنور السادات الذي استطاع أن يتخذ قرار العبور نابعا من رؤية قائد يدرك دوره الحقيقي في بناء وطن.

ثم سرد البطل سعد زغلول الدور الذي قام به وترجمة رسائل العدو من خلال اجادته اللغة العبرية وقام بعرض بعض المتعلقات التي عثر عليها في أثناء المعركة من متعلقات خاصة بالجنود اليهود التي يحتفظ بها منذ ذلك اليوم ومرور خمسين يوما عليها، كما ألقى بعض نماذج من أشعاره، وحضر الأمسية نخبة كبيرة من الكتاب والشعراء الذين شاركوا بأشعارهم، وأيضاً نخبة من الإعلاميين والشخصيات العامة الاجتماعية والسياسية.

جاءت هذه الفعاليات التي تنوعت ما بين الثقافية والفنية بتنفيذ فرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامر خاطر وإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.

هذا وشهد قصر ثقافة ديرب نجم حفلًا فنيًا، تضمن فقرات الإنشاد الديني للموهبتين تقى وليد وآلاء ناصر، أما فقرات الشعر فكانت للمواهب ملك فرحات وصفاء السيد ومحمد السيد رمضان وشذى عاشور وأمينة خالد، وفي الطرب والغناء الموهبة منة الله خالد ووليد إبراهيم وعلواني اسماعيل وأحمد عادل ومحمد عادل راغب، وقام بأداء فقرة البيتبوكس الموهبة محمد محمود، وكانت آخر الفقرات استعراض "الجيش حماة الوطن" لفرقة الفنون الشعبية لذوى الهمم تحت التأسيس وسط تفاعل وتقدير الجماهير، كما قدمت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو قطب السيد على عرضا لباقة من الأغاني الوطنية والحماسية على مسرح قصر ثقافة الزقازيق وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بديرب نجم.