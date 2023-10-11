نشرة أخبار التوك شو.. قصف غزة مستمر ومصر لن تسمح باختراق حدودها

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قامت قناة “العربية” بعرض عدة لقطات حية لاعتراض القبة الحديدية صواريخ قادمة من قطاع غزة".



لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

القبة الحديدية تعترض صواريخ قادمة من قطاع غزة (شاهد)



قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير في القضايا الاستراتيجية، إن مصر لن تسمح لأحد بانتهاك الحدود، موضحًا أن الشعب المصري تملكه الغضب العارم بعد قصة الانتهاكات الحدودية نتيجة هروب سكان قطاع غزة

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد باختراق حدودها الشرقية (فيديو)

‏استنكر اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، الإزدواجية في المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية، وهو ما أدى إلى هذا الانفجار الفلسطيني الذي نراه حاليا.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

اللواء نصر سالم: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب مصر (فيديو)



قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن الجبهة الشمالية لإسرائيل قابلة للانفجار والاشتباك، وهي كانت تشهد حالة عارضة في الماضي ثم يعود الهدوء، لكن هذه المرة المقاومة في لبنان قررت أنها ليست على الحياد.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

خبير عسكري يتحدث عن موعد اجتياح غزة.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل لا تزال لديها أطماع توسعية في مصر، مشيرا إلى أن مناحم بيجن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق قال مرقدي سيكون في سيناء وانها جزء عضوي من إسرائيل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى للجيش الإسرائيلي: لن نسمح أن تكون سيناء حلا للقضية الفلسطينية



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر طوال تاريخها لم تقبل النقاش حول مقترح توطين أهل فلسطين في سيناء باستثناء فترة حكم الإخون.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

إبراهيم عيسى: شعب غزة يرفض فكرة التوطين في سيناء (فيديو)



قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حماس أعلنت عن قتل أسير مع كل غارة إسرائيلية ولكن القاهرة تدخلت ومنعت الأمر، لأن هذا كان سيكون دافع كبير لزيادة الوضع سوءًا في قطاع غزة، خلاف زيادة التأييد العالمي للموقف الإسرائيلي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مصطفى بكري: مصر ستتصدى لمحاولات اجتياح الحدود الشرقية بقوة



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر متضامنة مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا رئيسا وحكومة وشعب ولا شك في ذلك طوال التاريخ.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نشأت الديهي: التصعيد على حدودنا الشرقية يدعو للقلق (فيديو)



قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن تصريحات جيش الاحتلال حول دعوة أهل غزة لمغادرة قطاع غزة هي فكرة قديمة جديدة تتجدد وتخبو من وقت إلى آخر ضمن مشروع كبير إسرائيلي منذ عقود رفضته مصر بزعمائها الأربع والآن يقومون بإعادة تجديد الفكرة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عماد أديب يكشف سببًا خطيرًا وراء قصف إسرائيل منطقة معبر رفح





علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على إعادة إحياء مقاطع من أوبريت "القدس ترجع لنا" الذي شاركه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مدحت العدل: القضية الفلسطينية عربية في المقام الأول والبعض حدث له غسيل دماغ



استنكرعدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة الأونروا، الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عل غزة، قائلا: “الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة ولا يقارن بدمار عام 2009 حيث يبلغ 10 أضعافه”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الأونروا: الوضع في غزة أشبه بزلزال مدمر ومناطق تتعرض لسحق شامل

