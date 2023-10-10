سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد باختراق حدودها الشرقية (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير في القضايا الاستراتيجية، إن مصر لن تسمح لأحد بانتهاك الحدود، موضحًا أن الشعب المصري تملكه الغضب العارم بعد قصة الانتهاكات الحدودية نتيجة هروب سكان قطاع غزة من تل أبيب إلى سيناء والقصف المكثف من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، أنه لن يسمح للشعب المصري بذلك وسيرفض أولئك الذين يطلبون التفكير في انتهاك الحدود المصرية، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي لن يسمح بذلك لأنه يعد تهديدًا مباشرًا لأمن مصر القومي.

وأشار إلى أنه بعد الغزو الأخير لغزة، بدأت مصر في إعادة البناء في غزة تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحًا أنه منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لا تزال مصر تدفع الثمن من خلال الدفاع عن قضية الفلسطينيين.

ممر واحد:

وأشار إلى أن مصر تستطيع الدفاع عن حدودها وأنه بعد إغلاق إسرائيل 4 نقاط تفتيش، أصبحت غزة الآن معزولة عن العالم ولم يتبق سوى نقطة عبور واحدة، وتم إرسال رسالة إلى مصر من الجانب الإسرائيلي بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة.

وأوضح أن الحديث يدور حول إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة وأن هناك الكثير من الأسرى من إسرائيل، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن حذر من تدخل أطراف أخرى في القضية الفلسطينية، وهي حزب الله وأسلحة إيران وطهران، بعد تبادل القصف بين الجانبين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.