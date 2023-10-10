إبراهيم عيسى: شعب غزة يرفض فكرة التوطين في سيناء (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر طوال تاريخها لم تقبل النقاش حول مقترح توطين أهل فلسطين في سيناء باستثناء فترة حكم الإخون.

مقترح توطين أهل غزة في سيناء غربي وصهيوني بامتياز

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مقترح توطين أهل غزة في سيناء غربي وصهيوني بامتياز وليس وليد اليوم بل منذ زمن طويل، مشددًا على أن فكرة التوطين كانت في الكثير من الأماكن في العالم، وهي نقل الشعب الفلسطيني إلى أرض ليست أرضه.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن شعب غزة يرفض الخروج من أرضه ويدفع الدماء من أجل الاستمرار في بلده، متابعًا: “لا يمكن أن يقبل الشعب الفلسطيني بكيلو متر مقابل شبر واحد في فلسطين.. القصة الأصلية في قلب كل شعب فلسطين الذي يبحث عن أرضه فقط”

ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل لا تزال لديها أطماع توسعية في مصر، مشيرا إلى أن مناحم بيجن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق قال مرقدي سيكون في سيناء وانها جزء عضوي من إسرائيل.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تخطط منذ 1897 للحصول على أرض سيناء لليهود وأطماعها لاتزال مستمرة، موجها رسالة للجيش الإسرائيلي:"المصريون لن يسمحوا أن تكون سيناء حلا للقضية الفلسطينية".



وتابع أحمد موسى، أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق تحدث عن أن حدود إسرائيل الكبرى ستصل إلى النيل، لافتا إلى أن 1897 كان أول مؤتمر للصهيونية العالمية للبحث عن وطن لليهود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي - إن 830 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

وأضافت أن 19 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عامًا) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.