أحمد موسى للجيش الإسرائيلي: لن نسمح أن تكون سيناء حلا للقضية الفلسطينية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل لا تزال لديها أطماع توسعية في مصر، مشيرا إلى أن مناحم بيجن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق قال مرقدي سيكون في سيناء وانها جزء عضوي من إسرائيل.

إسرائيل تخطط منذ 1897 للحصول على أرض سيناء

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تخطط منذ 1897 للحصول على أرض سيناء لليهود وأطماعها لاتزال مستمرة، موجها رسالة للجيش الإسرائيلي:"المصريون لن يسمحوا أن تكون سيناء حلا للقضية الفلسطينية".



وتابع أحمد موسى، أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق تحدث عن أن حدود إسرائيل الكبرى ستصل إلى النيل، لافتا إلى أن 1897 كان أول مؤتمر للصهيونية العالمية للبحث عن وطن لليهود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحًا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي - إن 830 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

وأضافت أن 19 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عامًا) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

وأعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيوييرا أنه تم إجلاء أكثر من 670 مواطنًا بولنديًا بنجاح من إسرائيل.

وقال سيوييرا - في تصريح للصحفيين أورده "راديو بولندا"، اليوم /الثلاثاء/ - "إن المزيد من رحلات الإجلاء الجوي من المقرر أن تنظم في وقت لاحق اليوم".. وأضاف: أن "إجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل هي عملية متواصلة تتم باستخدام النقل العسكري".

يأتي هذا التصريح في أعقاب اجتماع عقده الرئيس البولندي أندريه دودا بمشاركة رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي وعدد من كبار الوزراء الحكوميين في مكتب الأمن القومي بالعاصمة وارسو، لمناقشة الوضع في إسرائيل والمنطقة عقب تصاعد الأحداث هناك.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص بالإمدادات الحيوية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل على هذا الأمر مع الوكالات الشريكة.