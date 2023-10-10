الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري: مصر ستتصدى لمحاولات اجتياح الحدود الشرقية بقوة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حماس أعلنت عن قتل أسير مع كل غارة إسرائيلية ولكن القاهرة تدخلت ومنعت الأمر، لأن هذا كان سيكون دافع كبير لزيادة الوضع سوءًا في قطاع غزة، خلاف زيادة التأييد العالمي للموقف الإسرائيلي. 

وتابع بكري، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية""ten، مساء الثلاثاء، أن التدخل البري الإسرائيلي في قطاع غزة، قد يدفع الشعب الفلسطيني للتوجه نحو الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن موقف مصر ثابت بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وهناك سيناريو آخر يتمثل في انفجار الأراضي  جميع الأراضي المحتلة من إسرائيل، وهذا قد يربك  تل أبيب، خلاف ان هناك إمكانية لتدخل حزب الله، واشتعال الوضع في المنطقة. 

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التحرير الفلسطينبة : إسرائيل رفضت إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

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مصر وإيران تحذران إسرائيل

ولفت إلى أن مصر لن تسمح باجتياح الحدود المصرية الفلسطينية خوفًا من تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، معقبًا: "مصر معرضة لمخاطر كبيرة تسعى للنيل من سيناء، وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط ، وتحقيق حلم إسرائيل".

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