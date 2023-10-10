الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير عسكري يتحدث عن موعد اجتياح غزة.. فيديو

دبابات تنتظر على
دبابات تنتظر على حدود غزة

 قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن الجبهة الشمالية لإسرائيل قابلة للانفجار والاشتباك، وهي كانت تشهد حالة عارضة في الماضي ثم يعود الهدوء، لكن هذه المرة المقاومة في لبنان قررت أنها ليست على الحياد.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة اللبنانية أعلنت أنها لن تتدخل إلا إذا بدأت الكفة تميل ناحية العدو الإسرائيلي، وهذا قد يحدث إذا أقدمت إسرائيل على الاجتياح البري ولم تتمكن المقاومة من الصمود الكامل، وقتها ستتدخل المقاومة اللبنانية.

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 رعب من جبهة الشمال:

 ونوه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد للاجتياح البري لغزة قريبًا، لكنها تجهز ثلث قوتها العسكرية تحسبا لفتح جبهة الشمال، وجبهة الشمال إذا فتحت ستؤلم إسرائيل كثيرًا، لأن بها عنصرين تعرف أنهما قويان، وهما القوات الخاصة القادرة على التسلل، والصواريخ المنتشرة ويصل عددها إلى 150 ألف صاروخ.

 وأوضح أن إسرائيل تخشى جبهة الشمال أضعاف أضعاف ما تخشى غزة، ودفعت أمريكا والاتحاد الأوروبي أن تحذر حزب الله من التدخل من جبهة الشمال، فهي عامل توازن كبير في مسرح العمليات، وهناك ما يشبه غرفة عمليات مشتركة بين فصائل المقاومة.

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