الأونروا: الوضع في غزة أشبه بزلزال مدمر ومناطق تتعرض لسحق شامل

استنكرعدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة الأونروا، الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي عل غزة، قائلا: “الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة ولا يقارن بدمار عام 2009 حيث يبلغ 10 أضعافه”.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON مساء الثلاثاء : "تم ستقبال نحو 170 ألف لاجيء فلسطيني في مراكز الأونروا ومن المتوقع ارتفاع أعداد النازحين خلال الساعات القادمه.

نتوقع إرتفاع أعداد النازحين بصوره كبيرة خلال الساعات القادمة

وتابع : “ الوضع في قطاع غزة اشبه بزلزال مدمر ومناطق بعينها تتعرض لسحق شامل وكامل، معقبا: ” نتوقع إرتفاع أعداد النازحين بصوره كبيرة خلال الساعات القادمة لأن عمليات القصف وهدم البيوت مستمرة بلا توقف ولا مكان لهؤلاء سوى مراكز الأونروا"

وأردف :" مراكز الأونروا يأتيها الفلسطينيون للحماية لأنها تابعه للامم المتحدة وعليها الأعلام الخاصة بالأمم المتحدةومع ذلك لم تسلم" موضحا: “ونحن نستطيع استيعاب 150 ألف فلسطيني ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتنا”.

وقال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في موسكو، كان مرتبا له سابقا لكن أحداث غزة طغت على جدول الأعمال ومجمل المناقشات والمحادثات وهي مباحثات مهمة في إطار تنسيق المواقف الدولية.

ولفت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى أن الخط المشترك الذي جمع المباحثات الروسية والجامعة العربية أن ما حدث في أول أيام الانفجار لم يكن البداية ، قائلا: الجانب الروسي اتفق إن يوم السبت ليس البداية ولكن هناك تراكمات سابقة ومسارا أدى لانفجار الأوضاع بهذه الصورة المأساوية زخم لا يجب اقتطاع الأحداث من سياقها وكأنها بدأت السبت بل أخذ الصورة بأكملها والنظر إلى الممارسات الإسرائيلية بالذات في العام الأخير الذي شهد أكبر عمليات عدوانية بحق الشعب الفلسطيني".



ونوه إلى أنه كان من الجيد التنسيق والمباحثات مع وزير الخارجية الروسي وأن روسيا ترى أن هذا الوضع لم يبدأ يوم السبت وأن هناك سوابق ومسار أدى لانفجار الوضع في هذه الصورة .

وأكمل: "السنة الأخيرة كانت أكثر دموية والجميع حذر من أن تصرفات الحكومة اليمينية ستؤدي لهذا الانفجار وأن الوضع أشبه بقنبلة موقوتة انفجرت في سياق التعنت وهو نفس الموقف الروسي".



وشدد عل أن الاجتماع الوزاري للجامعة العربية دعت إليه فلسطين والمغرب لبحث موقف موحد وأن الجامعة تحتاج للتنسيق لموقف عربي موحد متحد مع التنسيق الدولي ليرى العالم الموقف العربي الفلسطيني بنحو متوازن.



وتوقع رشدي أن يكون هناك كثافة في المشاركة غدا، قائلا: “نتوقع حضور كثيف مهم للغاية وهناك مواقف للدول العربية عبرت عنها بشكل منفرد نحتاج لتجميعها في موقف موحد والدعوة الصريحة لخفض التصعيد وحماية المدنيين من الانتقام المتوقع وهو وضع ليس له شبيه بالجولات السابقة التي عهدناها، نتحدث عن شيء غير مسبوق ومن المتوقع أن تكون هناك عمليات انتقامية شديدة وهم يحتاجون مظلة عربية”.



وشدد على أهمية وجود إرادة عربية موحدة غدا تخرج في بيان يعبر عن موقف واحد وقوي للجامعة العربية يبنى عليه في التنسيق مع المواقف الدولية والذي سيحتاج بعض الوقت نظرا لصعوبة جولة العنف الأخيرة".