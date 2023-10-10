نشأت الديهي: التصعيد على حدودنا الشرقية يدعو للقلق (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر متضامنة مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا رئيسا وحكومة وشعب ولا شك في ذلك طوال التاريخ.



وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، مساء اليوم الثلاثاء: مصر طوال تاريخها سواء شعبيا أو رسميا مع الحق الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

يحدث على حدودنا الشرقية مرشح للتصعيد

وتابع نشأت الديهي: "أنا قلق لأن ما يحدث على حدودنا الشرقية مرشح للتصعيد وربما تتواجد خطط مرسومة ومحسوبة لتوريط الدولة المصرية فيما لا تريده “، معقبا: ”ربما يكون هناك خططا كبيرة قديمة مخفية، وهناك من يرغب في تنفيذها".

وعلى مدار 3 أيام شنت المقاومة الفلسطينية حربا ضروس على الاحتلال الإسرائيلي؛ خاصة بعد الانتهاكات المتكررة من قبل المستوطنين للقدس تحت حماية شرطة الاحتلال، والانتهاكات الدائمة والمستمرة في حق الفلسطينيين العُزل، والأهدف الأسمى للشعب المظلوم تحرير أراضيه من الغتصب.

وفي إطار هذه الحرب ومع تصاعد وتيرة العنف، خلقت إسرائيل لنفسها مبررا لشن مجازر على العُزل الفلسطينيين، فاستهدفتهم بطرق وحشية سواء على الأرض أو عن طريق الغارات الجوية المستمرة منذ 3 أيام.

ولم تقف مصر مكتوفية الأيدي جراء المجازر الوحشية في حق الأشقاء الفلسطينيين، بل وعلى مدار 3 أيام عمل وزير الخارجية سامح شكري، على تكثيف اتصالاته مع قادة دول العالم؛ لإيجاد حل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين.

وتلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالات هاتفية من جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وأنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية النرويج، وتانيا فايون وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، للتنسيق والتشاور بشأن التصعيد الخطير في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة لمحاولة احتواء الأزمة ووقف المواجهات المسلحة والنأي عن استهداف المدنيين.

وأطلع شكري نظرائه على الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحث الأطراف على تغليب مسار دعم التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وشدد على أهمية الوقف الفوري للقصف المستمر على قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح.

وشدد شكري على خطورة استهداف المنشآت المدنية والمرافق وإعاقة وصول الخدمات الأساسية والمواد الإغاثية لسكان قطاع غزة، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع.

وحرص وزير الخارجية على التأكيد في كافة اتصالاته على أنه لا سبيل أمام المجتمع الدولي سوى العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، استنادًا لمقررات الشرعية الدولية، والعمل على إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى ذلك الهدف.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري تلقى اتصالات هاتفية، من ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا، وبيتر سيارتو وزير خارجية المجر، وهانكي بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا، في إطار المشاورات المستمرة التي تُجرِيها مصر لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتركز الاتصال على تقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد.

وأكد شكري على أن مصر ملتزمة بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، والمناطق الأخرى، وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية.