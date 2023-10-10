اللواء نصر سالم: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب مصر (فيديو)

‏استنكر اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، الإزدواجية في المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية، وهو ما أدى إلى هذا الانفجار الفلسطيني الذي نراه حاليا.

استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني يولد انفجار

وأضاف اللواء نصر سالم، خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني بالتأكيد سوف يولد انفجار، وعدم إعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي بإقامة الدولة المستقلة أدى إلى ما يحدث اليوم، معقبا: لا توجد دولة غربية واحدة تساند الشعب الفلسطيني والكل في صف الاحتلال الإسرائيلي ولا وجود لحقوق إنسان حتى الآن.

حل القضية الفلسطينية على حساب مصر هو مقترح أمريكي إسرائيلي

وأشار اللواء نصر سالم، إلى أن مقترح حل القضية الفلسطينية على حساب مصر هو مقترح أمريكي إسرائيلي منذ زمن ولكن مخطط الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء لن يحدث أبدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضى، إلى 788 شهيدًا ونحو 4100 جريح.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 770 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

18 شهيدًا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال وإصابة نحو 100 مواطن

وأشارت إلى أن 18 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عامًا) متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.

وقبل قليل، استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لمنزل شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأنه تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنزل الواقع في مُخيم جباليا.

ولم يدخل عدد الشهداء جراء قصف هذا المنزل في تحديث وزارة الصحة الفلسطينية الأخير بشأن مُحصلة العدوان الإسرائيلي المتواصل.