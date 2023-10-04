نشرة أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد خفض الأسعار وجدل حول تدريس سيرة سميحة أيوب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

نسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مقبول في السلع وغير مبرر، منوها بأنه تم تنظيم مبادرات متعددة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.



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انخفاض الأسعار.. الحكومة تعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)



كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما كان مخططا له أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية تكمل 105 آلاف متر مربع، بهدف تصنيع مشتقات البلازما.

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الصحة تزف بشرى سارة بشأن مصنع البلازما (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السلع الـ 9 الأساسية التي حددها مجلس الوزراء اليوم، سيكون لها سعر بحد أقصى لن تزيد عنه في المحال التجارية أو المنافذ، موضحًا أن الرئيس السيسي عينه على المواطن ويريد تخفيف الأعباء عنه، والأسبوع القادم سيكون هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع.

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أحمد موسى للمواطنين: توقفوا عن الشراء والأسعار ستنخفص الأسبوع المقبل (فيديو)





أثار إضافة فصل عن الفنانة سميحة أيوب في أحد كتاب الصف السادس الابتدائي حالة كبيرة من الجدل في أوساط الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا صورة له بشكل واسع.

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تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب تدريس سيرة سميحة أيوب بالمدارس (فيديو)

قال ‏النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات بشكل مباشر وصريح، مؤكدا أن عدد التزكيات للدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب بلغ 26 نائبا وهي الهيئة البرلمانية بالكامل لحزب الوفد.

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النائب أيمن محسب: عبد السند يمامة يملك برنامج مفاجأة أعده خبراء حزب الوفد (فيديو)



أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة، الممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع، مؤكدة أنها "تأتي في توقيت هام كون الأسعار هي الشغل الشاغل للناس خاصة مع دخول موسم المدارس".

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لميس الحديدي تشيد بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار.. جاءت في الوقت المناسب (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المواطن أولاً وقبل كل شيء هو الدولة المصرية، مضيفا أن الدولة هي المصريين وليس الأماكن والجغرافيا، مؤكداً أن المواطن هو صانع الوطن وليس العكس.

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إبراهيم عيسى: المواطن هو صانع الوطن وليس العكس (فيديو)



قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يعتبر حملة القضاء على فيروس سي هي التحدي الأصعب في تاريخ مصر ، ونجحت في تحقيق إنجازا كبيرا في مواجهته.

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كرم جبر: القضاء على فيروس سي التحدي الأصعب في تاريخ مصر (فيديو)



كشف الدكتور إسلام أبو شامة، صاحب واقعة ولادة طفلة رضيعة على متن قطار الصعيد، تفاصيل الواقعة وإنقاذ حياة الأم والجنين.

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أول تعليق للطبيب بطل واقعة الولادة في قطار الصعيد (فيديو)



علقت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي على تدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الابتدائي.

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سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها: تطور في أفكار وزارة التعليم (فيديو)

