لميس الحديدي تشيد بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار.. جاءت في الوقت المناسب (فيديو)

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة، الممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع، مؤكدة أنها "تأتي في توقيت هام كون الأسعار هي الشغل الشاغل للناس خاصة مع دخول موسم المدارس".

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه على شاشة ” ON” مساء اليوم : "الأسعار شهدت قفزات كبيرة خلال افترة مابين أغسطس من عام 2022 حتى أغسطس عام 2023 حيث بلغت نسبة الزيادة في معدلات التضخم السنوي في قسم الطعام والمشروبات 71.9% وهي معدلات كبيرة وغير مسبوقة وأسعار غريبة.

القطاع الخاص المصري هو قطاع وطني ولكنه يواجه أزمة الدولار

وأوضحت لميس الحديدي أن القطاع الخاص المصري هو قطاع وطني ولكنه يواجه أزمة الدولار، مثل كافة القطاعات وليس جشعاً بل انه يستوعب عدد كبير من العمالة ،مؤكداً أن الاسعار باتت صعبة وأن التضخم يؤثر على المنتج والمواطن الذي لايقوى على مكافحة هذه الارتفاعات في الأسعار".