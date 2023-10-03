إبراهيم عيسى: المواطن هو صانع الوطن وليس العكس (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المواطن أولاً وقبل كل شيء هو الدولة المصرية، مضيفا أن الدولة هي المصريين وليس الأماكن والجغرافيا، مؤكداً أن المواطن هو صانع الوطن وليس العكس.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،، أن الهوية المصرية تشكلت منذ بداية القرن الماضي، وعلى مر التاريخ حاول الإخوان تشويش وتزييف الهوية المصرية في فترة ما.

لابد أن نعلى من مكانة وقيمة وأولوية المواطن المصري

وأردف إبراهيم عيسى: مازلنا نعيش وكأننا في ميادين القتال، لابد أن نعلى من مكانة وقيمة وأولوية المواطن المصري، لابد أن ننتبه لقيمة المواطن والمواطنة.. المواطن له قيمته الكبيرة ولازم نشيله فوق رأسنا.. علينا أن نفكر فيه أولا ونحن نخطط لسياساتنا، كما أنه لابد أن نعي بالمواطن حتى لا يحدث الخراب والانفجار.

وتابع إبراهيم عيسى: "المواطن غائب عن المشهد وإعادته إليه هو الحل ويعود للمشهد مع نواب الشعب والنقابات"، مشددًا على أن المواطن مستعد لتحمل الأزمة.