تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب تدريس سيرة سميحة أيوب بالمدارس (فيديو)

أثار إضافة فصل عن الفنانة سميحة أيوب في أحد كتاب الصف السادس الابتدائي حالة كبيرة من الجدل في أوساط الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا صورة له بشكل واسع.

الإعلامي تامر أمين تناول أراء المؤيدين والمعترضين على قرار وزارة التربية والتعليم، قائلًا إن سميحة أيوب صاحبة تاريخ محترم ووقورة ومهذبة ومثال جيد للفنان المصري وتعد عن جدارة سيدة المسرح العربي وتبتعد عن “الهيء والميء والشخاليل” التي أكرها، حسب وصفه.

ولفت خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء الثلاثاء، إلى أنه بالرغم من تلك المزايا فإنه يعترض على قرار تدريس تاريخ سميحة أيوب في المدارس، مضيفًا أن الأولويات تحتم البدء بالعلماء الكبار سواء في الماضي أو الحاضر، ليس تقليلًا من دور الفن ولكن تعظيمًا لقيمة العلم.

ونوه إلى أن مصر تزخر بعلماء يتمتعون بالقيمة والقامة كأحمد زويل وسميرة موسى أو عبدالغني الجمسي وأحمد إسماعيل كأبطال لحرب أكتوبر، لافتًا إلى أن تدريس سيرة سميحة أيوب سيبعث برسالة خاطئة للطلاب ويمنحهم صورة نمطية أن طريق الشهرة والمال هو الفن.

تعليق سميحة أيوب



علقت الفنانة القديرة سميحة أيوب، على إدراج تاريخها في فصل دراسي لطلاب الصف السادس للمرحلة الابتدائية كم التعليم الأساسي.

وقالت سميحة أيوب إن السواد الأعظم من الناس سعداء بهذا الأمر، وهذا الأمر فرحني، وأثلج قلبي، واتجاه وتفكير متطور من وزارة التربية والتعليم.



وأضافت الفنانة القديرة سميحة أيوب، أن سعيدة بردود الفعل الكبير وربع الناس معارض وهذا الأمر في غاية الروعة.

تعليق الوزارة

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة القديرة سميحة أيوب، كشخصية مصرية مؤثرة؛ يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح، من خلال كتاب المهارات والأنشطة للصف السادس الابتدائي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الهدف الأساسي، هو تنمية ثقافة الطلاب، وتعريفهم بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتضمن “العلوم، والأدب، والفنون، والاقتصاد، والصناعة” من خلال كتاب المهارات والأنشطة.

وردا على ما أثير بشأن وجود أخطاء في سرد سيرة الفنانة سميحة أيوب في كتاب المهارات والأنشطة؛ أكد المتحدث الرسمي، أن الصفحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل المغلوطة المتعلقة بتاريخ الفنانة سميحة أيوب، ليست لها علاقة بكتاب الوزارة، ولا تمت له بصلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار، والاستناد للمصادر الرسمية.