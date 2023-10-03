النائب أيمن محسب: عبد السند يمامة يملك برنامج مفاجأة أعده خبراء حزب الوفد (فيديو)

قال ‏النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات بشكل مباشر وصريح، مؤكدا أن عدد التزكيات للدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب بلغ 26 نائبا وهي الهيئة البرلمانية بالكامل لحزب الوفد.

قواعد حزب الوفد من الإسكندرية إلى أسوان في ظهر الدكتور عبدالسند يمامة

‏وأوضح النائب أيمن محسل ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال،‏ المذاع عبر شاشة "dmc"، ‏إن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة تقدم اليوم للكشف الطبي من أجل الانتخابات الرئاسية وأنهى الكشف الطبي، ‏وقواعد الحزب كلها في ظهره من الإسكندرية إلى أسوان، مضيفا أن الوفد حزب عريق جدا وعدد أعضائه في حدود 600 ألف عضو حاليا، ولهم باع في شوارع مصر.

‏وأضاف أن عبد السند يمامة سيكون برنامجه مفاجأة لأنه مرتبط بالاقتصاد والأمور كلها ستكون مرتبطة بتحسين حالة المواطن والصناعة في مصر وتحسين ملف السياحة، والبرنامج معد جيدا من خبراء حزب الوفد.