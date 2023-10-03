أحمد موسى للمواطنين: توقفوا عن الشراء والأسعار ستنخفص الأسبوع المقبل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السلع الـ 9 الأساسية التي حددها مجلس الوزراء اليوم، سيكون لها سعر بحد أقصى لن تزيد عنه في المحال التجارية أو المنافذ، موضحًا أن الرئيس السيسي عينه على المواطن ويريد تخفيف الأعباء عنه، والأسبوع القادم سيكون هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق في الدكتور مصطفى مدبولي، معقبًا: «الدكتور مصطفى رجل عملي وبتاع شغل».

انخفاض الأسعار بداية من الأسبوع المقبل

وأضاف موسى: «مفيش ارتفاع أسعار بداية من الأسبوع الجاي، والسلع ستكون متوفرة في كافة المنافذ بجميع المحافظات، والبنك المركزي وفر المكون الدولاري للإفراج عن المستلزمات والسلع في الموانئ».



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم بشأن السلع الغذائية وضبط الأسعار هدفه المواطن، مؤكدًا أن الحكومة لديها ما يكفى من مراقبة الأسواق لمعرفة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه بدءًا من الأسبوع المقبل لن يكون هناك ارتفاع أسعار السلع الغذائية، موجهًا نصحية إلى المواطن بعدم الشراء الآن والانتظار إلى الأسبوع المقبل وشرائها بسعر مخفض.