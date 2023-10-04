كرم جبر: القضاء على فيروس سي التحدي الأصعب في تاريخ مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يعتبر حملة القضاء على فيروس سي هي التحدي الأصعب في تاريخ مصر ، ونجحت في تحقيق إنجازا كبيرا في مواجهته.

مصر كانت تواجه عصابات في الاتجار بملف زراعة الكبد

وأوضح "جبر" ، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن مصر كانت تواجه عصابات في الاتجار بملف زراعة الكبد ، فضلا عن أن هناك جيلا من الشباب كان يعاني من صعوبة السفر أو الالتحاق بالكليات العسكرية بسبب ارتفاع الإصابة بـ فيروس سي.

واستقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة وتناول مناقشة الاستعدادات المشتركة النهائية للاحتفال بحصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي