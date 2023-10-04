أول تعليق للطبيب بطل واقعة الولادة في قطار الصعيد (فيديو)

كشف الدكتور إسلام أبو شامة، صاحب واقعة ولادة طفلة رضيعة على متن قطار الصعيد، تفاصيل الواقعة وإنقاذ حياة الأم والجنين.

وقال إسلام أبو شامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" ركبنا قطار الصعيد القاهرة أسوان حوالي الساعة 8.30 مساء وفي تمام الساة 12 مساء كانت هناك سيدة تصرخ لأنها تعاني من ألم الولادة وكانت على وشك الوضع بالفعل".

طبيب أطفال واستشاري قلب وأوعية دموية تواجدوا على متن القطار بالصدفة

وأضاف إسلام أبو شامة:" بلغنا رئيس القطار بضرورة التوقف في أقرب مركز وتم إيقاف القطار في مركز ديروط، وتم إتمام عملية ولادة السيدة في القطار وكان معنا بالصدفة طبيب أطفال واستشاري قلب وأوعية دموية".

و تابع: "كان هناك نسبة خطورة عالية في بداية عملية الولادة لأننا لم نكن نملك أدوات تعقيم لكن تم إتمام عملية الولادة في القطار والجنين بصحة جيدة والأم أيضا بصحة جيدة ".

