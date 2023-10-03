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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انخفاض الأسعار.. الحكومة تعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)

الدكتور علاء عز الأمين
الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مقبول في السلع وغير مبرر، منوها بأنه تم تنظيم مبادرات متعددة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

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الغرف التجارية تزف بشرى سارة حول تراجع الأسعار وتكشف موعد الشراء المناسب

وأضاف “عز”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبادرات تهدف إلى تغطية المناطق بالسلع الأساسية توفيرها بأسعار مخفضة، ونعمل على تخفيض الأسعار وتوفيرها للمواطن.

بداية الأسبوع المقبل ستشهد  تخفيض في الأسعار بنسبة لم تحدث من قبل

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيشهد السوق المصري تخفيض في الأسعار بشكل كبير ويشعر به المواطن وبنسبة لم تحدث من قبل.

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