الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها: تطور في أفكار وزارة التعليم (فيديو)

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

علقت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي على تدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الابتدائي.

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب تدريس سيرة سميحة أيوب بالمدارس (فيديو)

وقالت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سعدت بتدريس مسيرتي في منهج 6 ابتدائي"، معقبة: "هناك تطور في أفكار وزارة التعليم، ووزارة التربية والتعليم ترغب في تعريف الأطفال على ثقافة ومبدعين بلدهم".

الممثل يقوم بعملية تنويرية للمواطن

وتابعت سميحة أيوب:" الفنان لديه رسالة وهي صياغة وجدان المواطن، والممثل يقوم بعملية تنويرية للمواطن"، مردفة: "من الضروي تعريف أطفالنا وشبابنا بمبدعين بلدهم كي يتخذوهم كرموز للكفاح والعمل".

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