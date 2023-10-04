سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها: تطور في أفكار وزارة التعليم (فيديو)
علقت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي على تدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الابتدائي.
وقالت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سعدت بتدريس مسيرتي في منهج 6 ابتدائي"، معقبة: "هناك تطور في أفكار وزارة التعليم، ووزارة التربية والتعليم ترغب في تعريف الأطفال على ثقافة ومبدعين بلدهم".
الممثل يقوم بعملية تنويرية للمواطن
وتابعت سميحة أيوب:" الفنان لديه رسالة وهي صياغة وجدان المواطن، والممثل يقوم بعملية تنويرية للمواطن"، مردفة: "من الضروي تعريف أطفالنا وشبابنا بمبدعين بلدهم كي يتخذوهم كرموز للكفاح والعمل".