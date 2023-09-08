مصطفي قمر يصعق طارق الشناوي بعد هجومه الحاد علي فيلمه

عبر الفنان مصطفي قمر بكلمات قاسية على هجوم الناقد طارق الشناوي ضد فيلم "أولاد حريم كريم"، مضيفا "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلاً وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش".

مصطفى قمر وطارق الشناوي

مصطفي قمر ردا علي هجوم طارق الشناوي

كشف مصطفي قمر في منشور عبر حساباته علي موقع التواصل الاجتماعي،ردا على صورة الشناوي وتصريحاته، قائلا: "طيب إنت اللي جيبته لنفسك، عموماً ياللي اسمك طارق إنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون إنك ماشفتش الفيلم، وعموماً اللي هيردّ عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم، اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني".

انهي مصطفى قمر حديثه ساخراً: "فكّرني كدة شغلتك إيه؟ هي من أربع حروف بيتهيألي".

مصطفى قمر وطارق الشناوي

صرح طارق الشناوي مؤخرا معلقا: "الفيلم من أسوأ الأعمال الفنية على الرغم من أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز كاتبة مهمة، ولكن اللي عملوه ملهوش علاقة بالجزء الأول، ولا فن السينما اللي بنعيشه دلوقتي وتراجع لزمن ما قبل الجزء الأول".

تابع طارق الشناوي: "مشكلة مصطفى قمر إنه عايش على الزمن القديم، المطرب بيتعمل له أفلام إزاي؟ نرجع لأم كلثوم لما بتنجح بيتعملها فيلم، وعبد الحليم حافظ لما عمل أغنية "على قد الشوق"، فاتعمله فيلم مع شادية لإنه كان ناجح كمطرب، ولما بتفشل كمطرب مش هتصعدك السينما والسينما بتروح للبريق مش هي اللي بتعطيك بريق، مصطفى قمر في عز فشله كمطرب قرر إنه يعمل الفيلم واللي اشتغل معاه الجزء الثاني الحريم اللي مش مطلوبين أوي في السينما".

أولاد حريم كريم

وعن السبب الحقيقي لاعتذار ياسمين عبد العزيز عن عدم المشاركة في الفيلم، أوضح طارق الشناوي: "هي الوحيدة اللي لها وهج واسم ورفضت تكون موجودة مع مصطفى قمر في "أولاد حريم كريم"، قالت لأ لإنها مش هتبقى موجودة كنصف بطلة أو خُمس بطلة... كتابة "أولاد حريم كريم" قديمة أوي والتفاصيل معدتش تجيب ولا تضحك، ومصطفى قمر افتقد الوهج وفق نجاحه وبيمثل الدور من غير حالة من الوهج والشغف، بيؤدي فقط حافظ مش حابب".