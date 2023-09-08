أيمن بهجت قمر يروي كواليس أغانى مسلسل جت سليمة: عملنا منتج جديد

أوضح الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، خلال تصريحاته حول أغانى مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم تم عرضة في شهر رمضان الماضى.

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر: عملنا منتج جديد في المسلسل وانبهر به الأطفال

تابع أيمن بهجت قمر خلال ظهوره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، قائلا :"كان فيه أغنية بالتركي كنت بألفها وتعبت فيها جدا.. وكان سببها أن اذل عمرو مصطفى لما بيلحن بالتركي فقولت له بألف أغانى بالتركى.. عملنا منتج جديد في المسلسل وانبهر به الأطفال والفنانة دينا لديها حب كبير من جانب الأطفال".

أضاف أيمن بهجت قمر :"فيلم أهل الكهف سيتم عرضه في الصيف المقبل، بسبب أن هناك شغل جيرفك كثير جدا".

أيمن بهجت قمر

وقال النجم هشام عباس، خلال مداخلة هاتفية، إن أيمن عشرة عمر كبيرة من أول أغنية "حبك أجمل شيئ في حياتى"، مضيفا :"تاريخى مع أيمن كله أغانى مهمة ومنها مؤثرة أو تترات أو أفلام وكنت محظوظ جدا أنه صحبي".