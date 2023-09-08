بليغ حمدي كان بارا بأمه للغاية.. أسرار مهمة يكشفها ابن شقيقته

أوضح أسامه فهمى ابن شقيقة الملحن الراحل بليغ حمدى، خلال تصريحاته على أن الراحل كان يمتلك قلب حنون للغاية على كل أفراد أسرته، وكان يراعى أدق التفاصيل في حياتهم، معبراً : "عشت معه لفترة بمنزله بمنطقة الزمالك، تاركاً أسرتي في مصر الجديدة بسبب قرب منزله من جامعة القاهرة الذى كنت أدرس بها".

بليغ حمدي

أسامه فهمى عن بليغ حمدي: كان بار بأمه للغاية

تابع أسامه فهمى: "كان بار بأمه للغاية، وبصورة كبيرة ظاهرة للجميع، كما كان حريص على ألا يتأخر عن الغداء بصحبة العائلة يوم الجمعة من كل أسبوع، مهما كانت مشاغله، وكان يهتم بكل أشقاءه، وعطوف جداً عليهم".

أضاف أسامه فهمى معلقا: "تأثر للغاية حينما توفيت والدته، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة له، هدته بمعنى أصح، ولم يتعافى من هذا الأمر بسهولة لارتباطه الشديد بها ومحبته الكبيرة لأن يكون بقربها، وبالتالي صار في غاية الحزن بعد وفاتها".



بليغ حمدى

ويعد الملحن الكبير بليغ حمدى من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.