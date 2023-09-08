نسرين أمين تهاجم منتقديها: "أنا مش ممكن ألبس الحجاب"

تعرضت الفنانة نسرين أمين، لهجوم عنيف بعد تصريحها عن الحجاب، مشيرة "أنا مش ممكن ألبس الحجاب لأن أنا مبشوفش أن الحجاب أصله لبس، لا ده أخلاق".

نسرين أمين

كشفت نسرين أمين، خلال ظهورها مع جريس راضي في برنامج "بلا تصنيف" الذي يعرض عبر قناة LBC، قائلة :"رداً على هذا الهجوم أنها لم تتحدث عن الحجاب بالطريقة التي هوجمت بسببها.

نشرت نسرين أمين عبر حسابها علي موقع الفيسبوك معلقا: "تصريح كاذب وغير صحيح، ولم يتم سؤالى أبدًا يومًا عن رأيى فى الحجاب.. السؤال كان هل نسرين أمين محجبة؟، الإجابة كانت لا مش محجبة في ملابسي بس أخلاقي كويسة الحمد لله".

نسرين أمين



أضافت نسرين أمين: إذًا لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب ولم أذكر أبدًا إنني ضده، هناك فرق كبير بين السؤالين وبالتالي بين الإجابتين.

نسرين أمين

أشارت نسرين أمين في حديثها الذي عرضها لهجوم: "أنا مش ممكن ألبس الحجاب لأن أنا مبشوفش أن الحجاب أصله لبس، لا ده أخلاق، وأنا الحمد لله راضية بأخلاقي وعارفة أني كويسة".

آخر أعمال نسرين أمين

كانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نسرين أمين فيلم "رهبة" الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول سيد رهبة الذي يعيش بأحد الأحياء الشعبية ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم وتتغير أحواله تماما.

نسرين أمين

ويشارك ببطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

يذكر أن، نسرين أمين تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه تجاريا بحلول عام 2024.