أحمد سعد بإطلالة شبابية بحفلة جامعة بدر: "هتفضل علامة في حياتي"

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا في جامعة بدر بالقاهرة، مساء أمس الخميس 7 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بخريجي الجامعة لعام 2023، معبرا "حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي".

أحمد سعد

تميز حفل أحمد سعد بإطلالته الشبابية بأنه بدون رسوم دخول

ظهر أحمد سعد على جمهور الحفل بإطلالة شبابية تميزت بالتيشيرت الأسود، وبنطلون أسود واسع، وتواجد بالحفل جمهور من طلاب الجامعة والطلاب الجدد، إلى جانب خريجي 2023، وأقيم الحفل بدون رسوم دخول.

علق أحمد سعد على الحفل: "إمبارح كانت حفلة عظيمة في جامعة بدر، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكراً لكل الشباب اللذيذه الفرفوشة وشكراً جامعه بدر".

أحمد سعد

ويستعد أحمد سعد للمشاركة في حفلات موسم الكويت 2023، بحفل غنائي يحييه مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الأرينا في الكويت.

وكتب أحمد سعد معلقا: "جمهور الكويت الغالي متحمس جدا للحفله ومستنيكو يوم الجمعه 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الارينا، للحجز عن طريق الموقع الرسمى للارينا".

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل، وجاءت في 8 فئات كما يلي:

150 دينار (14,980 جنيه)

120 دينار (11,984 جنيه)

100 دينار (9,987 جنيه)

80 دينار (7,989 جنيه)

70 دينار (6,990 جنيه)

50 دينار (4,993 جنيه)

40 دينار (3,994 جنيه)

30 دينار (2,996 جنيه)

ومن المقرر أن يلتقي جمهور موسم الكويت في نفس اليوم بالمطربين رامي صبري، وبدر الشعيبي.

أحمد سعد

يذكر أن أحمد سعد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات تجمع "موسم الجيمرز" في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل جمهور كبير كان أغلبه من الشباب، الذين رقصوا وغنوا مع أحمد سعد طول الحفل.

من جهة أخرى، طرح أحمد سعد توزيعا جديدا لأغنيته الشهيرة "اليوم الحلو ده"، بتوزيع الدي جي الهولندي والموزع الموسيقي أفروجاك.

وأغنية "اليوم الحلو ده" من فيلم "عمهم" الذي تم طرحه في السينمات العام الماضي في موسم عيد الأضحى، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى.

يذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد كانت "دب دب"، وطرحها عبر قناته في يوتيوب.

يتعاون أحمد سعد في أغنية "دب دب" مع الشاعر مصطفى حدوتة، والملحن والموزع الموسيقي إيهاب كلوبيكس، والكليب من إخراج حسين شعبان.