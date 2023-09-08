هاني فرحات يكشف حقيقة فيديو أصالة: "مفبرك"

أوضح المايسترو هاني فرحات خلال تصريحاته، حول حقيقة الفيديو الذي جمعه بالفنانة القديرة أصالة، بعد الانتقادات التي طالتها وقتها بسبب ظن الجمهور أنها أحرجته عندما أثنت على المايسترو خالد فؤاد وكان من بين الحضور وظن الجمهور في البداية أنها تحيي هاني.

هاني فرحات



أوضح هاني فرحات قائلا: "الفيديو اللي اتنشر لأصالة مش حقيقي ومش كامل، والفيديو الحقيقي للحفلة كاملة موجود، الناس ممكن تشوفه، لأنها في الأول كلامها كان عليا وشكرتني، وبعدها شكرت المايسترو خالد فؤاد الله يرحمه".

هاني فرحات: الفيديو مش صحيح وأصالة وضحت دا

أضاف هاني فرحات: "الراجل كان التعب شد عليه، وكان محتاج ندعمه، الحتة المعنوية والفيديو مش صحيح وأصالة وضحت دا ، وفيديو الحفلة الحقيقي موجود"، كما أشار أن سوء الفهم ذلك لم يسبب أي مشكلة أو قطيعة بينه وبين أصالة.

هاني فرحات

أشار هاني فرحات خلال الندوة إلى أنه لا يقبل أن يقود حفل غنائي لمطرب غير متفق معه إنسانيا، موضحا: "لو أنا مش حابب الشخص مش هقودله حفلة ومستحيل وحصلت مع فنانين كتير، مش معترض على مزيكته، ولكن لو حد أنا معترض على الشخصية أو حد مش فاهم أوركسترا أو مايستروا مستحيل أطلع معاه، لإني انا اتربيت كدا".