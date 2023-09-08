أيمن بهجت قمر يكشف علاقته مع محمد حماقي: إحنا صحاب من قبل ما يتشهر

أوضح الشاعر أيمن بهجت قمر خلال تصريحاته، حول كواليس عودته للغناء مع محمد حماقي بعد توقف 4 سنوات.

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر عن حماقي: احنا صحاب من سنة 1996 من قبل ما يتشهر

كشف أيمن بهجت قمر خلال حلوله ضيفا على برنامج مساء Dmc، قائلا: "أنا وحماقي صحاب من سنة 1996، من قبل ما يتشهر، وكان بينا خلاف، وقطيعة في الشغل لمدة 4 سنين".

تابع أيمن بهجت قمر: "أي علاقة سوية بيبقى فيها خلافات وشد وجذب، ورجعنا صحاب تاني بس ماشتغلناش مع بعض، لحد ما جه الأوان واتصالحنا".

أيمن بهجت قمر

وعن اختيار اسم أغنية حماقي الأخيرة من كلماته "دلعنا كثير"، قال: "كلنا محتاجين ندلع، إحنا كرجال دائما العطاء بيكون أكبر، لأن الرجل في مجتمعنا بيتحمل مسئوليات كبيرة ومحتاج يشم نفسه لازم فترة ينبسط ويدلع".

أضاف محمد حماقي: "أكثر من ثلاثين عاما من كتابة الأغانى.. وهناك تجديد في الكتابة على حسب الوقت اللى بتنزل فيه"، مضيفا أن هناك أغانى درامية نزلت في الصيف وكسرت الدنيا".

أيمن بهجت قمر

وأشار إلى أنه يجد في الكتابة أداة ووسيلة لعلاج الشعور بالضيق أو الحزن في بعض الأحيان، معقبا: "أنا بعبر عن مشاعري بطلاقة وبحرية ودون قيود في كتابة الأغاني، والشعر هو علاجي من الضيق أمارسه كعلاج على نفسي منذ 15 سنة بعد أول صدمة واجهتها في حياتي بوفاة والدي، وبعدها وبالنسبالي الكتابة أصبحت تفريغا عن النفس".