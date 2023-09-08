نوال عبد الشافي تكشف لحظات نجاح أغنية "مخصماك".. أتخضيت من نجاحها

كشفت الفنانة المغربية نوال عبد الشافي عن نجاح أغنيتها "مخصماك"، مؤكدة أنها أصبحت أول مطربة تصل لـ6 أسابيع متصدرة بأغنيتها كتريند في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المنصات المختلفة.

نوال عبد الشافي

أوضحت نوال عبد الشافي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام في الزحمة" على نجوم إف إم، قائلة: "تريند مخصماك بدأ في عيد الأضحى ومع بداية موسم الصيف، ولما حضرت لمصر اتخضيت وبقيت بسمعها في كل مكان، وهو أمر أسعدني جدا".

تابعت نوال عبد الشافي: "قبل مخصماك كنت عاملة أغنية اسمها "بنتي حبيبتي" للملحن مدين، ثم قلت لازم أعمل حاجة مختلفة لكي لا أكون مثل باقي الفنانين على الساحة، حتى تحدثت مع المنتج مصطفى السويفي وعرض عليّ أغنية "مخصماك".

نوال عبد الشافي

أضافت نوال عبد الشافي: "أول ما سمعتها حبتها جدا ولكن قلت له مش هعرف أغنيها وفيها كلمات صعبة ومصري أوي وقالي لو مش هتعملي الأغنية مش هتعامل معاكي، وقررت تنفيذها بالفعل ونجحت بشكل كبير، ولا يمكن أحد يعرف أني غير مصرية لأني عرفت أظبط اللهجة والناس بيقولوا لي إزاي أنت مغربية".

أشارت نوال عبد الشافي: "أصبحت أول مطربة تصل لـ6 أسابيع متصدرة بأغنيتي كتريند في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المنصات المختلفة".

نوال عبد الشافي

تخطت مؤخرًا أغنية "مخاصماك" للمطربة نوال عبدالشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقما كبيرا منذ طرحها، وأصبحت الأكثر استماعًا في الفترة الأخيرة نظرًا لبساطتها في الأداء.

تقول كلمات أغنية مخاصماك:

"مخاصماك.. وابعد عنى أنا مش طيقاك.. سيبنى مش عايزة أبقا معاك.. متورينيش وشك تاني.. مخاصماك.. مجنون بجد أنا مش فهماك.. مش عايزة عيني تكون شيفاك.. ولا أسمع صوتك ف وداني، عينك رايحة ورا أي بنت.. وأنا مش شاكة ده أنا اتأكدت وبتشتكي لو جيت نكدت.. والناس تقول غلبان ياحرام.. شكلك عاوز علاقتنا تبوظ.. وبتشتكى من لوي البوز مش هتصالح غير وقت ما أعوز متجيش تجر معايه كلام".