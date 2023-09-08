عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وسط أشهر مقطوعاته

أسدلت المقطوعات الموسيقية ستار فعاليات حفل الموسيقار القدير عمر خيرت في دورته الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي أقيم مساء الخميس 7 سبتمبر.

عمر خيرت

تواجد بالحفل الآلاف من جمهور عمر خيرت، للاستمتاع بمقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت" وغيرها من المؤلفات التي قدمها على مدار مشواره الفني، كما شهدت الليلة الختامية من المهرجان مشاركة كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

عمر خيرت

أوضح عمر خيرت خلال ظهوره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة" أن مهرجان القلعة يعني له الكثير، لأنه منذ انطلاق نسخته الأولى كان ضمن الفريق الذي يقدم حفلاته، متابعًا أن مهرجان القلعة شامل ويضم جمعا جميلا من الناس وبه فائدة كبيرة لمصر وقوتها الناعمة.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تابع عمر خيرت إنه قدم في حفله بالمهرجان عملين جديدين، مشيرًا إلى أن آخر مقطوعة له هي الأقرب إلى قلبه واسمها "حبيبة" على اسم حفيدته.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

برنامج الدورة الـ31 من مهرجان القلعة

تضمن برنامج الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة حفلات لكل من: فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بنعلى، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of harmony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.